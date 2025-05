Bolsonaro pretende ir a ato pró-anistia em Brasília se "saúde permitir"

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro convocou seguidores para o ato e disse que tentará estar presente "se a situação de saúde do momento permitir ".

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende participar do ato pró-anistia dos condenados pelo 8/1 , que está marcado para acontecer em Brasília (DF), nesta quarta-feira, 7.

Neste domingo, 4, ele recebeu alto da internação que durou 22 dias, onde foi submetido a uma nova cirurgia para corrigir obstrução intestinal.

Veto dos médicos

A equipe médica que vem tratando do ex-presidente já recomendou que ele não participe de qualquer ato público nas próximas semanas.

“Nós passamos as instruções para o presidente para que ele não participe diretamente do ato, presencialmente, porque isso não seria recomendado neste momento”, disse o cirurgião Cláudio Birolini, que liderou a equipe médica na cirurgia do último dia 13.