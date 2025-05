AO VIVO: Bolsonaro tem alta e chora por anistia; Moraes x Trump; ataque é evitado em show de Gaga

David Gamble, coordenador para Sanções do governo de Donald Trump (Republicanos), ouvirá parlamentares de direita e o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre ações de Alexandre de Moraes, do STF, além de condutas de outras autoridades brasileiras

"Depois de três semanas, a alta hospitalar está prevista para hoje, domingo. Graças a Deus por este milagre", compartilhou o ex-presidente em suas redes sociais. Bolsonaro deixou o Hospital DF Star, em Brasília, onde passou por cirurgia de 12 horas no dia 13 de abril.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 5, repercute a alta hospitalar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesse domingo, 4, após três semanas internado devido a uma operação para desobstruir o intestino.

A edição traz, ainda, a visita de David Gamble, coordenador para sanções do governo de Donald Trump (Republicanos), que ouvirá parlamentares de direita e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo da visita é ouvir sobre as ações de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de condutas de outras autoridades brasileiras.

O programa repercute também a desarticulação, por parte da Polícia Civil, no sábado, 3, de um plano de ataque a bomba durante show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação reunião mais de 2 milhões de pessoas.

A operação, batizada de Fake Monster, resultou na prisão de um homem no Rio Grande do Sul e na apreensão de um adolescente no Rio de Janeiro.

