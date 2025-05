Bolsonaro segue estável e tem 'progressão' na dieta oral, diz boletim médico

No total, o ex-presidente passou 18 dias na UTI, e só voltou a se alimentar pela via oral na terça-feira, 29. No mesmo dia, à tarde, ele retirou a sonda nasogástrica e postou um vídeo do instrumento sendo puxado de seu nariz pelo médico.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue se alimentando via oral e teve "progressão" na dieta, informa o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 2. Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira, 30, e segue internado em acompanhamento pós-operatório no Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta.

Segundo o novo boletim médico, o ex-presidente está estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. "Segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa", informam os médicos que acompanham a recuperação dele.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Bolsonaro postou uma foto em pé, de braços cruzados e sorridente, ao lado da equipe do hospital. "Tenho respondido bem à dieta líquida e, graças a Deus, os movimentos intestinais estão voltando aos poucos. A alimentação está sendo ainda sendo feita tanto por via oral quanto pela veia, com todo o suporte calórico e nutricional necessário", escreveu, baseando-se nas informações do boletim.

Bolsonaro está no hospital desde o dia 13 do mês passado, quando foi submetido a uma cirurgia que durou 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. O procedimento foi realizado após ele passar mal, no dia 11, em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte.