Valdemar Costa Neto aponta inexperiência e descarta candidatura de Nikolas ao governo de MG

"É importante ele ter mais experiências para chegar ao Poder Executivo", disse Valdemar em entrevista à CNN Brasil , divulgada nesta segunda-feira, 28, ao ser questionado se o deputado poderia ser o nome do PL para a campanha em Minas.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse que, para concorrer ao governo de Minas Gerais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) precisa de mais experiência. O parlamentar completará 30 anos em 2026 - idade mínima para a candidatura aos Executivos estaduais.

Nikolas foi o deputado federal mais votado do País nas eleições de 2022, somando 1,47 milhão de votos. Ele e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparecem à frente em uma possível disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado no último dia 3. Os dois lideram os principais cenários da corrida com ampla vantagem sobre os outros possíveis candidatos.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, com mais de 16 milhões de votantes nas eleições de 2024.

Em janeiro, Nikolas defendeu proposta de emenda à Constituição (PEC) sugerida por um aliado que, se aprovada pelo Congresso, pode beneficiá-lo nas eleições de 2026. A Constituição, hoje, estipula 35 anos como idade mínima para assumir os cargos de presidente, vice-presidente e senador. O projeto do deputado federal Eros Biondini (PL-MG) propõe a redução da exigência de idade dessas funções para 30 anos.

Também no início deste ano, o deputado publicou um vídeo viral para criticar portaria da Receita Federal que ampliaria o monitoramento de transações via Pix. Na ocasião, o vídeo do parlamentar alcançou mais de 300 milhões de visualizações e contribuiu para a revogação da norma. Outras publicações neste formato renderam milhões de acessos ao parlamentar e foi copiado por políticos da oposição.