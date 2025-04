Carro de deputado Sargento Portugal é alvejado no Rio de Janeiro

O carro do deputado federal pelo Rio de Janeiro Sargento Portugal (Podemos) foi alvo de tiros na manhã desta quinta-feira, 17, em Antares, Santa Cruz, zona oeste do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, o veículo do deputado é blindado e a ocorrência ainda estava em andamento às 16h desta quinta. Não há informações oficiais sobre feridos.

O sargento fez uma postagem em seu Instagram após o ocorrido dizendo "atacaram meu carro. Mais uma vez, tentaram tirar minha vida". Segundo ele, houve "clara" "tentativa de intimidação". "Querem calar minha voz", disse.