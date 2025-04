Arthur Lira diz que seria honroso ser vice-presidente 'em qualquer chapa'

Arthur Lira presidiu a Câmara até fevereiro de 2025, e apoiou Bolsonaro durante a campanha de 2022. Em julho daquele ano, esteve na primeira fileira da convenção do PL que oficializou Bolsonaro como candidato, vestindo uma blusa com o nome do ex-presidente.

"São dois cargos que honrariam qualquer brasileiro: ser vice-presidente da República em qualquer chapa e ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos Estados. São dois cargos muito honrosos", afirmou Lira em entrevista ao comunicador alagoano Ildo Rafael, no domingo, 13.

Depois de sair da presidência da Câmara, Lira foi escolhido relator do projeto do governo federal, que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil, que tramita no Congresso Nacional. A proposta é uma das principais apostas de Lula para alavancar sua popularidade, que está em queda, segundo pesquisas de opinião mais recentes.