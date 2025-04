Aliados reagem à cirurgia do ex-presidente Bolsonaro e agradecem apoio

Jair Bolsonaro antes de embarcar em uma ambulância ao deixar o Hospital Rio Grande, em Natal. / Crédito: José ALDENIR / AFP

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizaram as redes sociais para repercutir a cirurgia no intestino feita pelo ex-mandatário no último domingo, 13, que durou cerca de 12 horas. Bolsonaro está clinicamente estável e sem dores, de acordo com boletim médico do Hospital Star DF, em Brasília. Dentre os bolsonaristas que se manifestaram estão governadores, políticos da família e ex-ministros de Bolsonaro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na última sexta-feira, 11, Bolsonaro passou mal em um evento político no interior do Rio Grande do Norte e foi socorrido às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido de helicóptero para Natal, onde ficou até o sábado, 12. O ex-presidente foi submetido a uma laparotomia exploradora para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal. O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, agradeceu aos apoiadores. "Obrigado, meu Deus, e a cada um que reservou um momento para orar pelo meu pai. Que o Senhor abençoe imensamente todos vocês!". Assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse: "Obrigado por estarem conosco nesse momento tão delicado". O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para suceder Bolsonaro como líder do bloco de oposição em 2026, destacou o trabalho dos médicos. "O Brasil agradece o cuidado da equipe médica que durante 12 horas conduziu com cuidado e competência a cirurgia do (ex-)presidente Bolsonaro, que logo estará de volta. Deus abençoe vocês", escreveu o governador.

