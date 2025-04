Prefeita de Ituiutaba obtém medida protetiva contra André Janones por violência doméstica

A Justiça de Minas Gerais determinou que o deputado federal André Janones (Avante-MG) mantenha distância mínima de 300 metros da prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes (Avante). As medidas protetivas concedidas em regime de urgência também proíbem Janones de tentar contato com Leandra ou seus familiares e de ir a locais que ela frequenta.

Leandra foi chefe de gabinete de Janones em 2020, durante o primeiro mandato do deputado, e depois foi eleita prefeita de Ituiutaba no mesmo ano, com 46% dos votos válidos. No ano passado, foi reeleita com 60,27% dos votos. Além da relação pessoal, os dois também mantinham uma aliança política e chegaram a aparecer juntos em diversas publicações comemorando conquistas para o município.

Ambos também estiveram sob investigação por um esquema de "rachadinha" no gabinete de Janones. No mês passado, o parlamentar fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e se comprometeu a devolver R$ 131,5 mil para encerrar a investigação sobre as suspeitas do esquema em seu gabinete. O deputado admitiu que, por estar com o nome sujo "no SPC e no Serasa", recorreu a um de seus assessores parlamentares e pediu um cartão de crédito para custear despesas pessoais.

Como mostrou o Estadão em dezembro de 2023, o parlamentar destinou R$ 58,4 milhões em emendas parlamentares para a prefeitura da ex-namorada nos quatro anos anteriores. O valor equivale a 76,1% de todas as emendas indicadas por Janones no período. Ituiutaba, município de 102 mil habitantes no oeste de Minas, é a cidade natal do deputado.