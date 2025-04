PF abre operação após alerta do FBI contra suspeito de planejar atos terroristas

O FBI notificou autoridades brasileiras depois de identificar comunicações sensíveis em fóruns e redes sociais, o que levou a PF a deflagrar a Operação Leviatã. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é "reprimir atos preparatórios de terrorismo e incitação ao ódio praticados no ambiente digital".

Um brasileiro investigado por suspeita de planejar atos terroristas foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 11, após ter sido citado em um relatório do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As publicações analisadas demonstraram "predisposição do investigado para a prática de atos violentos" e "alinhamento com ideologias de intolerância", informou a PF.

Os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele, em Pocinhos, cidade de 17 mil habitantes na Paraíba, a 150 quilômetros de João Pessoa.

Foram apreendidos celulares, mídias e dispositivos de armazenamento de dados. Em comunicado, a PF afirmou que os materiais são "fundamentais para o avanço da investigação, que tem como foco o combate ao extremismo violento e à propagação de ameaças contra a segurança nacional".

O objetivo nesta semana é colher provas para aprofundar a investigação e identificar possíveis coautores. Segundo as primeiras informações da investigação, o homem participava de grupos usados para circular discursos de ódio e adesão a ideologias extremistas, com motivações raciais e étnicas.