O POVO News: PL da Anistia alcança 251 assinaturas; Bolsonaro cobra Hugo Motta; EUA x China

o PL da Anistia em favorecimento dos condenados pelo 8 de janeiro, Projeto de Lei nº 2.858/2022, que alcançou até essa quinta-feira, 10, 251 assinaturas.

Iniciativa do líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o objetivo do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que o texto seja analisado diretamente no Plenário, sem antes passar pelas Comissões.