Moraes diz que nazistas teriam conquistado o mundo se tivessem acesso ao X

A The New Yorker é uma das principais publicações da imprensa dos Estados Unidos. O perfil de Moraes foi publicado no formato digital da revista nesta segunda-feira, 7, e integrará a edição impressa do dia 14 de abril.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou à revista The New Yorker que a ausência de regulamentação tornou as redes sociais propícias à disseminação de desinformação e discursos de ódio. "Se Goebbels estivesse vivo e tivesse acesso ao X, estaríamos condenados", disse Moraes, referindo-se ao ministro da Propaganda da Alemanha nazista. "Os nazis teriam conquistado o mundo."

À revista, Moraes criticou o movimento político que denomina como "novo populismo digital extremista", termo cunhado pela tese que apresentou em um concurso público no qual pleiteou uma vaga como professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). "É um populismo altamente estruturado e inteligente. Infelizmente, no Brasil e nos Estados Unidos, ainda não aprendemos a revidar", disse o ministro.

Moraes afirmou ainda que as redes sociais devem respeitar as leis dos países em que estão disponíveis, comparando-as com as Companhias de Índias dos séculos 17 e 18. As companhias foram empresas fundadas pelas principais economias da Europa à época com o objetivo de garantir a exploração de recursos em suas colônias.

Segundo o ministro do STF, sem regulamentação, as plataformas lucram em detrimento dos países em que atuam, assim como as Companhias de Índias europeias. "Não só influenciam as pessoas, como geram a maior receita publicitária do mundo, o que lhes dá a força financeira para influenciar as eleições", afirmou Moraes. "Não querem respeitar a jurisdição de nenhum país, porque, na realidade, procuram ser imunes às nações."

O magistrado relevou o processo do qual é alvo na Justiça Federal da Flórida, nos Estados Unidos. A ação civil é movida pela Rumble, plataforma de vídeos que se negou a cumprir uma ordem judicial para suspender o perfil de Allan dos Santos, e pela Trump Media, ligada ao presidente americano, Donald Trump. Moraes descreveu o processo como "manobra política" e "completamente infundado". "Assim como eu não posso, aqui no Brasil, emitir uma decisão que obrigue algo nos Estados Unidos, nenhum juiz lá pode declarar que a minha ordem no Brasil é inválida", disse o ministro.