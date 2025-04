Gilmar diz que não houve 'violenta emoção' no julgamento do 8/1 e cita gravidade dos fatos

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu a fala do ministro Luiz Fux sobre o julgamento "sob forte emoção" dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e disse que é preciso analisar a "gravidade desses fatos". Ele falou em entrevista à Globo News há pouco.

"Eu não concordo com essa abordagem sobre um julgamento com violenta emoção. É preciso que a gente inicie pelo começo e veja a gravidade desses fatos. E saiba avaliar que pela primeira vez nós estávamos aplicando essa legislação de defesa do Estado Democrático", disse Gilmar.