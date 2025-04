Motta: Câmara tem que avançar com mudança do sistema eleitoral e discutir voto distrital misto

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a discussão sobre a instituição do voto distrital misto, como parte de uma mudança do sistema eleitoral brasileiro. As declarações ocorreram na manhã desta segunda-feira, 7, durante evento sobre o atual cenário político brasileiro, realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

No voto distrital misto, o eleitor passaria a ter direito a dois votos: um para o candidato específico do seu distrito eleitoral e outro para um partido de sua escolha. Metade das vagas em cada Casa Legislativa seria ocupada por representantes distritais, e a outra metade, por lista partidária preordenada, a ser decidida pela votação proporcional.