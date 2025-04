Anistia: Motta defende sensibilidade para corrigir exagero com quem não merece punição

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou defender "sensibilidade" com relação a eventual "exagero" nas punições aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, ao comentar as manifestações lideradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo, 6.

As declarações ocorreram na manhã desta segunda-feira, 7, durante evento sobre o atual cenário político brasileiro, realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).