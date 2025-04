Vladyson aposta em consenso e se diz honrado em ser cogitado para presidir o PT Ceará

Secretário do Trabalho, Vlaydson Viana (PT) / Crédito: Samuel Setubal/O Povo

Vladyson Viana, um dos cotados para presidir o PT no Ceará no novo Processo de Eleição Direta (PED), que acontece no dia 6 de julho, afirmou que quem liderará o pleito serão Camilo Santana, Elmano de Freitas e José Guimarães e, caso seja o escolhido, recebe a tarefa com muito orgulho. Atualmente secretário do Trabalho do Governo Estadual, Vladyson destacou ser militante petista há 22 anos e classificou o PED como um dos momentos mais ricos do partido, com debates e discussões. Ele aposta em unidade no processo, tanto em Fortaleza como no Ceará.