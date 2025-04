Sidônio diz que queda na aprovação de Lula passa por "comunicação, gestão e política"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 04.04.2025: Sidônio Palmeira, Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A queda da aprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem a ver com comunicação, gestão e política, segundo Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo Federal. Ele esteve em Fortaleza nesta sexta-feira, 4, para o 7° Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, e apontou que o Executivo tem feito várias atividades em prol da população, como o programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), mas que não tem chegado talvez por problemas em como a gestão se comunica.

"É momento de resgatar o orgulho de ser brasileiro", diz Sidônio Sidônio destacou o novo slogan do governo, "O Brasil é dos Brasileiros", usado em bonés por lideranças, e que o País vive um momento importante, em meio a taxações de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, para resgatar o orgulho de ser brasileiro. "Eu sou nordestino com muito orgulho, tenho uma admiração pelo Estado do Ceará, agora acabamos de colocar na comunicação 'O Brasil é dos Brasileiros'. A gente está vivendo um momento importantíssimo no País. A gente vê taxações que estão acontecendo e é o momento de a gente resgatar o orgulho de ser brasileiro, e também o orgulho de ser nordestino", declarou.

No Nordeste, onde o presidente Lula tem sua maior força eleitoral, o petista caiu 7 pontos percentuais na última pesquisa Genial/Quaest em aprovação, aparecendo com 52%. O ministro da Secom disse que a comunicação deve ser segmentada e por Estado, respeitando as características de cada local.

"A comunicação tem que ser bem segmentada, tem que ser por Estado, tem que ser por setores e ela tem que ser também por região. O Nordeste tem a sua característica e é uma característica bela nordestina e a gente tem que comunicar de acordo com isso. Como também o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste e todas as regiões do País", afirmou.

Combate às fake news Em relação ao combate às fake news, Sidônio declarou que a melhor forma de enfrentar o problema é fazendo com que a notícia verdadeira saia primeiro do que as mentirosas, ocupando o espaço. Ele lembrou do caso sobre o Pix, quando o Governo recuou de uma medida de fiscalização devido à onda de informações enganosas sobre taxação. "No combate às fake news a gente teve recentemente a fake news do Pix, não existiu aquilo, e todo mundo viu e teve uma repercussão imensa. A melhor forma de combater a fake news é primeiro a notícia verdadeira sair na frente. Ninguém pode correr atrás da mentira. A gente tem que ocupar o espaço passando a notícia", disse o ministro.