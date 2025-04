Prefeitura de BH exonera Bruno Barral, secretário de Educação alvo de ação da PF

A prefeitura de Belo Horizonte (MG) exonerou o secretário de Educação Bruno Barral, alvo de operação da Polícia Federal (PF). A saída dele do cargo foi publicada no Diário Oficial da prefeitura nesta quinta-feira, 3, e atende a uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na publicação, consta que o afastamento se deu "a pedido do servidor", conforme o inciso dois, artigo 62 da Lei Municipal nº 7.169/96.