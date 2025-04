O POVO News: Felipe Neto anuncia pré-candidatura à Presidência: veja reações; Lula x Trump

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 4, repercute o anúncio do youtuber e influenciador Felipe Neto, que disse nessa quinta-feira, 3, ser pré-candidato à presidência da República em 2026.

Felipe, que não é filiado a nenhum partido, diz ser um nome ideal para chefiar o Executivo por ter um "enorme anseio de ser um guardião da verdade" e por dominar o uso das redes sociais.