Moses Rodrigues será o relator do Plano Nacional de Educação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O parlamentar também já presidiu a Comissão Permanente de Educação no início de 2023 e foi um dos principais articuladores do Novo Ensino Médio, texto prioritário do Executivo e que passou por alterações no parlamento.

O presidente da Câmara anunciou a criação da comissão especial para debater o novo PNE durante o encontro anual “Educação Já 2025”, promovido pela ONG Todos Pela Educação, em março.

O projeto prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica.