Lula visita Xingu e concede Ordem Nacional do Mérito ao cacique Raoni

A honraria foi concedida "em razão dos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas, da Floresta Amazônica e do meio ambiente", segundo consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) .

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, viajaram na manhã desta sexta-feira, 4, para o Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. No local, os dois têm compromissos com o cacique Raoni, condecorado com a Ordem Nacional do Mérito.

A homenagem será entregue pessoalmente pelo presidente Lula na Aldeia Piaraçu, na Bacia do Rio Xingu. A cerimônia de homenagem está prevista para as 13h no horário local - 14h no horário de Brasília. À noite, Lula viaja de Mato Grosso para São Paulo (SP).

Raoni foi condecorado no grau Grã-Cruz, o mais alto da Ordem Nacional do Mérito, que foi criada por decreto-lei de 1946 "com o fim de galardoar os cidadãos brasileiros que, por motivos relevantes, se tenham tornado merecedores do reconhecimento da Nação e os estrangeiros que, a juízo do governo, sejam dignos desta distinção". O decreto é assinado também pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Lula teve um encontro privado com o líder indígena pela manhã. O presidente também deve se reunir com as demais lideranças indígenas que habitam a Bacia do Rio Xingu.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, também integra a comitiva da visita. O ministério investiu cerca de R$ 14 milhões em programas focados em segurança alimentar e geração de renda na região, desenvolvidos em parcerias com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) para as etnias Xavante e Tapirapé.