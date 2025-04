Glauber Braga recebe apoio de aliados após relatório favorável à cassação de seu mandato

Brasília - Deputado Glauber Braga no plenário da Câmara dos Deputados (Marcelo Camargo/Agência Brasil) / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) recebeu mensagens de apoio de colegas do partido e da esquerda após a leitura do relatório pedindo a cassação do mandato do parlamentar. A sessão foi realizada no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 2. Braga afirma que “esse relatório já estava comprado e comprado com orçamento secreto. Não vou deixar de dizer o que tem que ser dito”. O relator do caso, deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), apresentou voto favorável à perda do mandato. Após a sessão da Casa, apoiadores de Braga manifestaram-se nas redes sociais alegando perseguição política e destacando que o colega não cometeu nenhum crime para ter a perder o cargo. As deputadas federais Talíria Petrone (Psol-RL), Fernanda Melchionna (Psol-RS), Erika Hilton (Psol-SP), Duda Salabert (PDT-MG), Maria do Rosário (PT-RS) e os senadores Fabiano Contarato (PT-ES), Humberto Costa (PT-PE), por exemplo, se dizem contrários à punição, prestando solidariedade ao político. Eles o classificaram como alguém que enfrenta o bolsonarismo de cabeça erguida.

Dentre os deputados citados, a parlamentar Erika Hilton relembrou o caso de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a ex-vereadora Marielle Franco "Isso, na mesma Câmara que continua pagando o salário e listando como Deputado o preso Chiquinho Brazão, acusado de mandar assassinar Marielle Franco. Enquanto Glauber é acusado de expulsar da Câmara um membro do MBL, que atacou a honra de sua mãe que estava doente e veio a falecer um mês depois." Guilherme Boulos citou a determinação como "absurda e inaceitável" ao escrever "Estamos com Glauber e não aceitaremos nenhuma forma de intimidação aos parlamentares do PSOL! GLAUBER FICA". Braga também afirma ser vítima de um complô entre Paulo Magalhães e Arthur Lira (PP-AL). Lira é ex-presidente da Casa e na época em que comanda a Câmara, o deputado do Psol fez denúncias contra a conduta do parlamentar do Partido Progressista. Relembre o caso No ano de 2024, Glauber Braga foi visto empurrando um representante, identificado como Gabriel Costanero, do Movimento Brasil Livre (MBL) na Câmara dos Deputados. O caso foi gravado e postado nas redes sociais e é possível ouvir o manifestante chamando o parlamentar de "burro" e "fraco".

No momento da discussão, Braga acusa Gabriel de violência doméstica devido o manifestante ter denúncias de sua ex-companheira. Por outro lado, Gabriel cita a mãe do parlamentar que estava hospitalizada na época. Testemunhas viram o momento que o deputado empurra Gabriel para fora do prédio da Câmara.