Em novo vídeo, Felipe Neto desmente candidatura à Presidência da República

O empresário e youtuber Felipe Neto, 37, divulgou em suas redes sociais um vídeo desmentindo sua candidatura à Presidência da República. Em anúncio oficial, publicado nesta sexta-feira, 4, Felipe explica que a ideia de se promover a candidato era na realidade uma campanha de marketing para apresentar o áudio-livro “1984”, do escritor britânico George Orwell, que está disponível na plataforma audible.com. O youtuber brasileiro havia divulgado no dia anterior um anúncio manifestando o desejo de ser presidente. Com a proposta de criar uma nova rede social intitulada “Nova Fala”, o plano ilusório de Felipe era usar o desempenho e conhecimento, unido à dependência da população em relação às redes sociais, para favorecer o falso governo através do fornecimento de informações que seriam passadas pela população.

Com a sugestão de ser um "porta-voz" da verdade, Felipe Neto utilizou trechos do best-seller britânico. Na história escrita por Orwell, a população britânica se vê vítima de um regime autoritarista ao serem vigiados pelo "Grande Irmão". A pretensão de Felipe era que o pronunciamento servisse de alerta para a população sobre o que se trata um regime autoritário e também influenciar as pessoas a leitura. A ação de marketing praticada por Felipe Neto rendeu diversos comentários nas redes sociais. Muitos seguidores se colocaram a favor da candidatura, enquanto outros suspeitaram da atitude, pois o que sempre foi dito pelo empresário nas redes é que "jamais se candidataria a nenhum cargo político". Felipe Neto também ficou surpreso ao perceber que alguns de seus fãs não notaram que se tratava de um discurso autoritarista propagado em seu primeiro vídeo. Na postagem esclarecendo a situação, o empresário diz "tudo que eu falei naquele vídeo que eu me candidatei à Presidência da República é o oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias que eu fiz de propósito e se você acreditou, ou pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais. A literatura é a maior arma que a sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo."