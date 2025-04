Após longo afastamento, Ivo Gomes celebra retorno à PGM, de onde é servidor de carreira

"De volta depois de um loooooongo verão!", publicou nesta quinta-feira, 3, no Instagram, o irmão mais novo de Ciro e Cid , com uma foto em frente a um computador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2002, Ivo foi eleito deputado estadual pela primeira vez, tendo sido reeleito quatro anos depois, com a segunda maior votação do Estado na época, mais de 73 mil votos.

Em 2007, assumiu a chefia do gabinete do Governo do Estado do Ceará, onde permaneceu até 2011. Em 2013, assumiu a Secretaria de Educação de Fortaleza, na gestão Roberto Cláudio (PDT). Em 2014, Ivo foi eleito novamente deputado estadual.

Em 2016, foi eleito prefeito de Sobral, sendo reeleito em 2020 e permanecendo no cargo até o final de 2024.

Assista também