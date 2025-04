PF faz buscas na casa do 'Rei do Lixo' em investigação sobre desvio de emendas

O empresário José Marcos Moura, conhecido como "Rei do Lixo", foi alvo de buscas nesta quinta-feira, 3, em uma nova fase da Operação Overclean, que investiga desvios de emendas parlamentares.

O secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral, também é investigado e foi afastado do cargo por ordem do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator do inquérito. O Estadão busca contato com Barral.