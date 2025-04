O POVO News: Mesmo em queda, Lula lidera pesquisas para 2026; Reação aos tarifaços de Trump

Mesmo em queda Lula lidera pesquisas para 2026; Reação aos tarifaços de Trump / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 558ª edição na noite desta quinta-feira, 3. A programação repercute a pesquisa do instituto Genial/Quaest, divulgada hoje. Os dados revelam que 62% dos brasileiros não apoiam a candidatura de Lula em 2026, um aumento de dez pontos percentuais desde dezembro de 2024. Apesar disso, a pesquisa aponta que Lula lidera em cenários de segundo turno contra potenciais candidatos da direita. A Genial/Quaest fez entrevistas presenciais com 2.004 eleitores de 120 municípios entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

A programação também repercute o anúncio de uma série de tarifas retaliatórias pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa mínima de 10% sobre as importações do Brasil, válida a partir de 5 de abril. Ele também apresentou tarifas para outros países: 34% para a China, 30% para a África do Sul, 24% para o Japão e 20% para União Europeia. Aço e alumínio, já punidos com taxa de 25%, não terão novas taxações. Todos os carros produzidos fora dos EUA serão taxados em 25% a partir desta quinta-feira. Para tratar do assunto, O POVO News recebe Ladislau Dowbor, economista brasileiro e professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.