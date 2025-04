Lula diz que Brasil está no rumo certo, reconhece 'muito a ser feito' e promete novas ações

"O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas dois anos de muito trabalho nós arrumamos a casa", disse Lula. Para o presidente, o Brasil voltou a sonhar, com condições para deixar de ser o "o eterno país do futuro".

Na cerimônia sobre as entregas da gestão nos últimos dois anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o País está no rumo certo, mas que ainda "há muito a ser feito" e que o governo precisa da "ajuda de todos para enfrentar o ódio e a mentira".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o restante do mandato, Lula disse que há uma série de novas ações do governo. Prometeu maior alcance da classe média ao Minha Casa, Minha Vida. Ainda, ações na segurança pública.

"Sabemos do enorme desafio que temos pela frente. Mas sabemos também da extraordinária capacidade e força de trabalho do povo brasileiro", afirmou o presidente ao fim do discurso.