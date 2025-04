94 parlamentares já assinaram requerimento de CPI para investigar "Pé-de-Meia"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A movimentação surgiu após levantamento do jornal Estadão, que mostrou que, em pelo menos três municípios brasileiros na Bahia, no Pará e em Minas Gerais, há mais beneficiários do programa do que alunos matriculados na rede pública de ensino.

Além disso, em 15 cidades de cinco estados, o percentual de estudantes recebendo o auxílio ultrapassa 90% do total de matriculados. Há também indícios de que pessoas com renda acima do permitido estariam acessando o programa indevidamente.

O Tribunal de Contas da União (TCU) já havia recomendado o bloqueio de R$ 6 bilhões destinados ao "Pé-de-Meia", alegando que os valores utilizados para o crédito do programa estavam fora do orçamento. Mas aceitou um recurso do governo federal para liberar os repasses.

Na época, o Ministério da Educação (MEC) afirmou que "todos os aportes feitos para o programa Pé de Meia foram aprovados pelo Congresso Nacional e cumpriram as normas orçamentárias vigentes".