O POVO News: Governo Lula e ruralistas se unem contra tarifas de Trump; PL da anista

Governo Lula e ruralistas se unem contra tarifas de Trump; PL da anista / Crédito: O POVO News

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 556ª edição na noite desta terça-feira, 1º. A programação repercute movimento do governo federal e bancada ruralista, que atuaram pela aprovação de PL que impõe reciprocidade comercial com outros países. Com 16 votos a favor e nenhum contra, o PL 2088/2023, relatado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), foi aprovado pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal. No plenário, o placar foi de 70 votos a 0.

A programação também repercute a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que diminuiu pela primeira vez desde novembro do ano passado. O dado é da pesquisa AtlasIntel em conjunto com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 1º. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo: De acordo com o levantamento, 49,6% consideram o governo Lula ruim ou péssimo. 37,4% consideram ótimo ou bom e 12,5% acham regular. 0,5% não sabem. Em fevereiro, 50,8% classificavam o governo como ruim ou péssimo. Para comentar sobre o assunto, O POVO News recebe Marcos Gomide, jornalista e advogado,diretor da 2GO Gestão Digital, agência de criação e estratégia na internet, e criador do canal pesquisa MG2.