Marçal debocha de Nunes por propor teleférico na Brasilândia: 'Está amadurecendo'

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) debochou nesta sexta-feira, 28, do projeto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), de construir um teleférico na Brasilândia, zona norte da capital paulista. A construção do meio de transporte foi uma das propostas do ex-coach durante as eleições municipais de 2024.

"Pelo menos o nosso prefeito está amadurecendo como pessoa e reconhecendo os seus erros de não fazer parte do futuro. Continuo à disposição para você não precisar gastar R$ 1 bilhão de dinheiro público, isso dá para fazer sem R$ 1 de dinheiro público", escreveu Marçal em publicação no Instagram.