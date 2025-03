O POVO News: Julgamento de Bolsonaro ao vivo: STF continua análise de denúncia no 2° dia

Julgamento de Bolsonaro no STF começou às 9h30min dessa terça-feira, 25, e segue para o segundo dia nesta quarta-feira, 26, e está sendo transmitido ao vivo nos canais da TV Justiça e no YouTube do O POVO

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 26, repercute a continuação do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados, acusados do planejamento de uma trama golpista em 2022.

O julgamento de Bolsonaro no STF começou às 9h30min dessa terça-feira, 25 de março, e está sendo transmitido ao vivo nos canais da TV Justiça e no YouTube do O POVO. Assista: