Bolsonaro é 'baita arregão' na hora de encarar a Justiça, afirma Boulos

"Bolsonaro arregou. Muito machão na hora de tentar derrubar a democracia do País, mas um baita arregão na hora de encarar a Justiça. Depois de ontem, desistiu de ir ao STF acompanhar a votação que o tornará réu. Típico!", escreveu Boulos nesta quarta.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) fez uma publicação na plataforma X nesta quarta-feira, 26 sobre Jair Bolsonaro. Sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta pode tornar réus o ex-presidente e outras sete pessoas por crime de golpe de Estado.

O ex-mandatário acompanha o segundo dia de julgamento no gabinete de seu filho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Senado. Na terça-feira, 25, quando o julgamento foi iniciado, o ex-presidente assistiu à analise de dentro do plenário da Suprema Corte.