Veja a íntegra da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em julgamento no STF

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, argumentou nesta terça-feira, 25, que o ex-presidente não assinou nenhuma minuta de caráter golpista nem teve participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Celso Vilardi questionou a organização da denúncia. O procurador-geral da República Paulo Gonet traçou uma linha do tempo do plano golpista, que tem início em 2021, com discursos de "ruptura institucional" capitaneados por Bolsonaro, e termina no dia 8 de Janeiro de 2023. O advogado defendeu que não é possível tipificar os pronunciamentos do ex-presidente como parte da "tentativa de deposição de um governo legitimamente eleito" porque, naquele momento, Bolsonaro ainda era presidente.

E por que eu estou tratando disso senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do coronel Cid. E o quê se achou senhor presidente, depois de tudo isso? Porque foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões... o que se achou com o presidente? Absolutamente, nada.

Num, primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico.

Eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do País. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live, de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses, essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes.

Uma narrativa que vem efetivamente do começo de atos de pronunciamento do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de Janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do procurador-geral da República de dois artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito.

A partir daí restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de Estado e sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia e a denúncia é feita efetivamente com duas novidades, porque o Estado de sítio seria, baseado na palavra exclusiva do delator, difícil a propositura de uma ação penal.

Com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre procurador-geral da República, eu contesto essa questão do documento achado Partido Liberal. Há inclusive, do meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento, então esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada.

Estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 2021 tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele? O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 2022 com as eleições. Então como se falar em início da execução? E mais. Como se falar em início de execução por pronunciamentos em lives, quando os dois tipos penais têm elementares do típico a violência ou a grave ameaça. Não existia violência, nem grave ameaça. Então, é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento.

Então, começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos para terminar no 8 de Janeiro, no 8 de Janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou o meu colega, mais de 90 vezes a expressão "possivelmente", que não havia certeza. Nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de Janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada. Óbvio. Porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito.

Portanto, apresentou-se uma denúncia com essas duas circunstâncias. Essa denúncia quando veio, o ilustre procurador-geral da República liberou oito PETs (petições) no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. Oito petições, 45 mil documentos que até agora, senhor presidente, eu, por Deus que tá no céu, não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas oito petições eu não consegui verificar sequer relação.