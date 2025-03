Veja a íntegra da defesa de Walter Braga Netto em julgamento no STF

De acordo com o advogado José Luis Oliveira, Cid "mente e mente muito" e afirmou que a colaboração é inepta por ter sido firmada entre a Polícia Federal e o investigado, sem anuência do Ministério Público Federal.

A defesa do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, questionou durante o julgamento iniciado nesta terça-feira, 25, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e pediu a anulação do acordo.

Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Netto, um homem com 42 anos de serviços prestados ao Exército brasileiro. Sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. Quero dizer a Vossas Excelências, com máximo respeito ao eminente procurador-geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação.

Senhor presidente, inicialmente, eu gostaria de fazer dois registros. O primeiro é que é sempre uma honra e um privilégio usar a tribuna da defesa no Supremo Tribunal Federal. Eu advogo há 35 anos e quero dizer a Vossas Excelências que toda vez que entro nessa Casa, toda vez que vou ao gabinete de Vossas Excelências entregar os memoriais, é motivo de emoção. Eu fico nervoso. As mãos ficam frias, ministro Flávio Dino. E essas sensações tem uma explicação clara. É reverência, é respeito, a Vossas Excelências. O segundo registro que eu gostaria de fazer, eminente ministra Cármen Lúcia, é que esta defesa não ficará em silêncio diante dos ataques veementes, criminosos, feitos contra essa Corte e contra todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal.

Eu ouvi atentamente a fala do procurador-geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase, que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Netto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Netto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de Janeiro.

O colaborador Cid, que mente e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Netto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com seis pessoas e não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Depois até a própria denúncia faz esse reparo.

Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Netto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Netto é inocente. A defesa pede, evidentemente, a rejeição da denúncia, mas caso ela seja recebida hoje nesta tarde a defesa não tem dúvida que durante a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação, com a testemunha de defesa e com os esclarecimentos de Braga Netto, porque eminente ministro Flávio Dino, Vossa Excelência acha razoável que, no caso dessa magnitude, a polícia não quer ouvir, não quis ouvir o general Braga Netto, que o Ministério Público não quis ouvir o general Braga Netto.