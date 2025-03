STF nega pedido da defesa de Bolsonaro para que advogado de Mauro Cid seja ouvido antes

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por unanimidade, um pedido do advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para que a defesa do coronel Mauro Cid seja ouvida antes que as demais.

Cid fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF), onde fez revelações sobre a trama golpista. "Não há previsão legal para que, antes de iniciada a ação penal, o colaborador se manifeste antes dos demais réus", disse Moraes, em voto que foi seguido pela Turma.