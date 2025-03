Elmano sobre julgamento de Bolsonaro: "Quem busca destruir a democracia precisa responder"

Governador Elmano de Freitas fez comentários sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF por suspeita de participação em trama golpista em 2022. / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou brevemente o julgamento em curso na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados réus em caso de trama golpista após as eleições de 2022. Na leitura do petista, aqueles que atentarem contra a democracia, devem responder criminalmente pelas ações. Elmano reconheceu que sua opinião sobre o caso, enquanto adversário político de Bolsonaro, é "óbvia". Entretanto, defendeu um julgamento justo para todos os cidadãos e destacou sua crença no Judiciário.

"Primeiro, quero dizer que acredito na Justiça brasileira. Segundo, acho que todo mundo deve responder pelos próprios atos e a garantia que todo cidadão merece ter um julgamento justo. A minha opinião, sobre o caso em si, como sou adversário político, todo mundo sabe minha opinião. O que posso dizer é que, quem busca destruir a democracia no Brasil precisa responder criminalmente por isso".

Julgamento O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no Supremo Tribunal Federal (STF) acompanhando o julgamento de denúncia que pode torná-lo réu por tentativa de golpe de Estado, em 2022. Ele esteve acompanhado de aliados e sentou na primeira fileira, ao lado dos seus advogados. O STF reservou três sessões para o julgamento, sendo duas delas na terça-feira, 25, (manhã e tarde) e uma nesta quarta-feira, 26. O presidente da primeira turma é o ministro Cristiano Zanin e o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Além deles, a turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux. A sessão foi aberta por Zanin, a leitura do relatório por Moraes ocorreu na sequência. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez a sustentação oral da denúncia enviada pela PGR. As defesas dos denunciados também se manifestaram no decorrer do julgamento. A definição se aceitam ou não a denúncia, deve ocorrer na quarta-feira.