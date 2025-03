Defesa de Bolsonaro alega não ter acesso a provas e líder do PL critica STF

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), criticou nesta terça-feira, 25, o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fato de as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados alegarem que não tiveram acesso a todas as provas da acusação contra eles, de que integraram uma organização que teria planejado um golpe de Estado no Brasil. O senador sugeriu que, sem esse direito à defesa, não é possível afirmar que estamos numa democracia.

"Acesso às provas de acusação é um direito fundamental à defesa de qualquer acusado. Não em partes, mas por inteiro! Diz respeito também ao pleno exercício da advocacia. Corolário do devido processo legal e do Estado de Direito. Sem isso, Democracia não é", declarou em sua conta no X (antigo Twitter).