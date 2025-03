O POVO News: Julgamento de Bolsonaro: a um passo de virar réu; caso Zambelli; Lula no Japão

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 24, repercute o julgamento de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Caso será analisado pela Corte nesta terça-feira, 25, a partir das 9h30.

Caso Zambelli

O programa repercute também o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL), que se tornou ré no STF em agosto de 2023 após o episódio em que sacou uma arma e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.

Nesse domingo, 23, o ministro Flávio Dino votou pela condenação da parlamentar pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

A decisão do ministro acompanhou o voto do relator do processo, Gilmar Mendes, levando à soma de quatro decisões favoráveis pela cassação da deputada federal, contra zero votos contrários. Também acompanharam a tese do relator, os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.