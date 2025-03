Entidades criam canal para receber queixas de invasão a hospitais por políticos em SP

Segundo informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, os casos aumentaram em 2025. Ela destacou que os políticos envolvidos nas invasões entram nas unidades de saúde gravando e ameaçando profissionais, e também acusando médicos de não trabalharem, ignorando o horário de descanso dos servidores, que geralmente acontece nas próprias unidades de saúde.

A Associação Paulista de Medicina (APM) criou um canal para os profissionais da área denunciarem hostilidades proferidas por políticos que invadem as unidades de saúde em horário de atendimento à população. Apenas em 2025, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) registrou 29 queixas de invasões de hospitais e postos de saúde por vereadores.

O conselho regional enviou ofícios às Câmaras Municipais do Estado de São Paulo, individualmente a vereadores e ao Ministério Público. O presidente do órgão, Angelo Vattimo, disse que providências foram tomadas pelo fato dos incidentes não serem casos isolados.

Já a APM pediu em comunicado que os profissionais associados formalizem as denúncias por meio do canal da instituição.

"Nos chamou a atenção pelo modo como elas começaram a ser realizadas. Tomamos providências porque não foi um caso isolado, foram 29. Isso é o que recebemos, pode ter tido número maior", destacou o presidente do Cremesp, Vattimo.

Assim como o Cremesp, a associação também disse que vai acionar os parlamentos dos municípios e o Ministério Público. Segundo Antônio José Gonçalves, presidente da APM, o comunicado da Associação é um incentivo à denúncia dos profissionais contra estes parlamentares. "A nota é um estímulo aos médicos, para que possam tomar providências contra esses parlamentares"



Ainda de acordo com Gonçalves, muitos profissionais de saúde acabam não levando os casos às autoridades ou à imprensa, pois os seguranças das unidades acabam contornando os casos. "Às vezes acaba resolvendo com a segurança do hospital e termina nem denunciando".



A advogado e consultora jurídica da APM, Ana Carolina Araújo Barbosa de Assis, disse à jornalista Mônica Bergamo que observa padrões nessas ocorrências.