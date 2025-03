Em Abu Dabhi, Evandro se reúne com representante do Ministério das Relações Exteriores

Prefeito se reuniu com a representante para a América Latina do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Alsaghira Wabran Hamad Al Ahbab

O segundo dia de agendas oficiais do prefeito Evandro Leitão (PT) em Abu Dabhi, nesta segunda-feira, 24, começou com reunião com a representante para a América Latina do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Alsaghira Wabran Hamad Al Ahbabi.

Ela é responsável por intermediar os investimentos dos sete emirados na América do Sul e foi designada para assumir a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Paraguai. "Foi um encontro muito produtivo em que pudemos apresentar os diferenciais de Fortaleza", afirmou o prefeito.