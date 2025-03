Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro diz que não pretende indicar um sucessor

Segundo Bolsonaro, a estratégia depende de ele não ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da tentativa de golpe até o início do processo eleitoral em agosto do próximo ano. A Primeira Turma do STF decide nesta terça-feira, 25, se aceita a denúncia contra o ex-presidente. A tendência é que o julgamento que decidirá se Bolsonaro é culpado ou não seja concluído ainda em 2025.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 24, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que não pretende indicar um sucessor e só passará o "bastão" depois de morto. Ele disse ainda que, mesmo inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pode registrar sua candidatura a presidente na eleição de 2026 e deixar que a Justiça Eleitoral defina se ele pode ou não se candidatar.

Bolsonaro reclamou da velocidade com que a denúncia da tentativa de golpe tramita no STF. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente e outras 33 pessoas em 18 de fevereiro. "O certo é eu não ser julgado [até a eleição de 2026] e respeitar os prazos, aos 48 minutos do segundo tempo eu entro com meu registro de candidatura e o TSE em duas semanas decide", disse Bolsonaro.

Tanto ele como Tarcísio negaram que a presença conjunta no podcast signifique que o ex-presidente escolheu o governador como seu herdeiro político. O chefe do Executivo paulista disse que as pessoas interpretam errado sua "proximidade" e "apoio" e que ele estará junto de Bolsonaro "independente de qualquer interesse".

"A gente vai estar junto com Bolsonaro até debaixo d’água. Meu papel é ajudar o presidente até o fim e ajudar o grupo aqui em São Paulo. Não tem passagem de bastão coisa nenhuma. Meu candidato a presidente da República é Jair Bolsonaro e eu sou candidato à reeleição em São Paulo", declarou Tarcísio.