Deputados cearenses não comandam nenhuma comissão permanente na Câmara dos Deputados

Em outras legislaturas, parlamentares do Ceará já comandaram comissões do tipo, como é o caso da deputada Luizianne Lins (PT), que já presidiu a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racional. O deputado Eunício Oliveira (MDB) e o deputado Danilo Forte (União Brasil) já presidiram a Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Não há nenhuma deputado ou deputada federal cearense no comando das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Na última quinta-feira, 19, a Casa definiu 28 presidentes, após negociações entre partidos.

Apesar das presidências terem sido definidas, ainda não estão fechadas as composições das 28 comissões, visto que faltam ainda algumas designações por parte dos partidos. Nos próximos dias deve haver a definição.

A formação das comissões, com membros titulares e suplentes, é definida por proporcionalidade de acordo com as bancadas dos partidos que compõem a Câmara, que indicam os membros ligados a eles.

A divisão partidária

O PL será responsável pelo comando de cinco comissões na Câmara. O partido ocupará a presidência das comissões de Relações Exteriores, Saúde, Turismo, Segurança Pública e Agricultura. Já o União Brasil terá três comissões sob sua liderança, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça. Além dela, a sigla também comandará Educação e Integração Nacional.