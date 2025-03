Crivella e Otoni de Paula defendem Marcos Pereira após ataque de Silas Malafaia

Crivella publicou um vídeo de resposta a Malafaia em que aponta um erro de interpretação por parte do líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. "Ele fala sobre o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, não apoiar a anistia, porque equivocou-se na interpretação da entrevista que ele [Marcos] deu à CNN", afirma.

Os deputados federais Marcelo Crivella (Republicanos - RJ) e Otoni de Paula (MDB-RJ) saíram em defesa do colega Marcos Pereira (Republicanos-SP). Ele foi chamado de "cretino" pelo pastor Silas Malafaia por ter dito que discussão sobre anistia ao 8 de Janeiro prejudica o debate sobre as eleições de 2026.

O parlamentar ressaltou que o "PL da Anistia" contém grande parte de um projeto da autoria de Crivella que teria tido apoio do presidente da sigla. "Pedi a todos os meus companheiros de partido que assinassem como coautores, e ele estava ao lado", disse.

Ele também enalteceu o colega. "Desejo me solidarizar com o deputado Marcos Pereira, respeitado por todos nessa Casa, sejam deputados da esquerda ou da direita. Ninguém nesse Parlamento ousou chamá-lo de cretino".

Já Otoni publicou trecho de fala no Parlamento em que defendeu Pereira das acusações de Malafaia. "Em nenhum momento o deputado disse ser contra a anistia. A posição dele foi técnica, ele é advogado", disse.

O líder do Republicanos também se defendeu. Ele afirmou ter sido "covardemente atacado" e se referiu à Malafaia como um "Rasputin tupiniquim" que "chega a espumar pela boca nas suas manifestações cheias de cólera", em referência a místico que ficou conhecido como o "monge louco da Rússia".

"Não me movo sob pressão. Muito menos com gritaria. Ele precisa se acalmar e parar de induzir a guerra enquanto muitos, incluindo a mim mesmo, têm trabalhado pela pacificação", publicou em seu perfil no Instagram.

Marcos Pereira usou a postagem para ressaltar outros trechos da entrevista criticada pelo pastor. Perguntado se o debate sobre o tema atrapalharia a definição de uma candidatura unificada da direita, ele disse considerar que o ideal é que o debate das eleições de 2026 seja feito sem a pauta do perdão aos crimes dos manifestantes presos.