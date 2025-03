O POVO News: Moraes, Dino e Zanin mantidos no julgamento de Bolsonaro; Lula e a isenção no IR

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 20, repercute a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a atuação de Alexandre de Moraes, Flavio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros acusados por suposta participação em trama golpista de 2022.

As defesas do ex-presidente da República e do general Braga Netto pediram o impedimento dos três ministros, mas sete dos 11 se manifestaram contra à solicitação e votaram para confirmar a competência da 1ª Turma da Corte para julgar a denúncia, e não do plenário, como havia solicitado os advogados de Bolsonaro.