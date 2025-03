Ministra de Lula faz paródia de 'Resenha do Arrocha' para divulgar projeto de isenção do IR

A ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania, fez uma paródia da música Resenha do Arrocha para divulgar o projeto do governo federal que propõe isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Na paródia cantada pela ministra, o verso Solta a carta, tigrinho se transforma em Guarda a carta, leãozinho. O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Macaé nesta quinta-feira, 20.