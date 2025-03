Sem trabalhar desde 2021, desembargadores condenados por propina ganharam salários de R$ 4,7 mi

Os desembargadores Marcos Pinto da Cruz, Fernando Antônio Zorzenon da Silva e José da Fonseca Martins Junior, do Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região (TRT1), no Rio de Janeiro, condenados a até 20 anos de prisão por envolvimento com um esquema de corrupção em que receberam R$ 6,8 milhões em propinas entre 2017 e 2020, ganharam salários de R$ 4,7 milhões líquidos desde que foram presos na Operação Mais Valia, da Polícia Federal, em março de 2021. As prisões foram revogadas, mas os magistrados permanecem afastados de suas funções com remuneração paga em dia.

Os contracheques bateram R$ 6,7 milhões, em valores brutos. Com os descontos, os salários acumulados ficaram em R$ 4,7 milhões, o que corresponde ao que efetivamente caiu na conta dos desembargadores.