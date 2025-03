Qualicorp fecha acordo de leniência com a AGU e vai pagar R$ 44 milhões à União

O escritório Bottini & Tamasauskas Advogados, que conduziu as negociações em nome da Qualicorp, disse que, com o acordo, a empresa "reafirma seu compromisso com a ética e o cumprimento da legislação brasileira". A própria companhia procurou as autoridades para negociar o acordo.

Em nota, a CGU informou que a Qualicorp "contribuiu fornecendo informações e provas de investigações internas realizadas por um Comitê de Apuração independente, além de colaborar com depoimentos de um ex-diretor da companhia".

Com o acordo de leniência - a colaboração premiada das pessoas jurídicas -, a Qualicorp conseguiu reduzir as penalidades que poderiam ser aplicadas à empresa na esteira das investigações.