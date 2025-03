O POVO News: Eduardo Bolsonaro abre mão do mandato; Lula anuncia isenção; Caso Vitória

“Certamente não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida de que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora, em 2024”, declara Eduardo Bolsonaro em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , o programa O POVO News realiza a 547ª edição na noite desta terça-feira, 18. A programação repercute a decisão de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de se licenciar do mandato de deputado federal e continuar nos Estados Unidos.



O POVO News também repercute a proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês, enviada ao Congresso Nacional pelo Governo Federal nesta terça-feira, 18. Alem disso, novos desdobramentos do Caso Vitória: O suspeito principal, Maicol dos Santos confessou que esfaqueou a adolescente de 17 anos em Cajamar, Município em São Paulo. Segundo investigação, a vítima reagiu a uma ação dele e foi esfaqueada.

Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa os seguintes jornalistas do O POVO: Henrique Araújo e João Paulo Biage. Além deles, Levy Guedes, professor do Curso de Ciências Contábeis e do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade de Fortaleza (Unifor), discute mudanças no Imposto de Renda.