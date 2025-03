O POVO News: Ato de Bolsonaro pró-anistia é marcado por ataques a Lula e Moraes; Trump x Houthis

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 17, repercute o ato pró-anistia encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados nesse domingo, 16, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Bolsonaro disse, ainda, que articulou votos suficiente para emplacar a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, quando eleitores bolsonaristas depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A anistia também poderá beneficiá-lo.

O ex-presidente também atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que, segundo ele, teve uma "mão pesada" contra o PL nas eleições de 2022.





O programa repercute também o embate entre o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump (Republicanos), e o grupo rebelde Houthis, no Iêmen. No sábado, 15, o republicano anunciou que os EUA lançarão uma ação militar "decisiva e poderosa" para enfrentá-los.

Parte do "Eixo da Resistência" do Irã, o grupo causou problemas ao comércio global com ataques no Mar Vermelho em meio ao conflito no Oriente Médio.