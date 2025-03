Putin agradece a Lula por esforço e aponta ressalvas à proposta de cessar-fogo de Trump

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por está dando tanta atenção ao conflito na Ucrânia. Muitos líderes, o presidente da República Popular da China, o primeiro-ministro da Índia, os presidentes do Brasil e da África do Sul. Eles dedicaram muito tempo a essa questão e nós estamos gratos por isso”, disse Puitn.

O presidente russo Vladimir Putin agradeceu às autoridades - entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelos esforços de paz no conflito que seu país trava com a Ucrânia. A fala foi durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 13. O líder da Rússia recebeu o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em Moscou.

Durante a conversa com a imprensa, Putin concordou com a necessidade de um cessar-fogo na guerra que a Rússia mantém contra a Ucrânia, mas levantou ressalvas em relação à proposta dos Estados Unidos . A proposta apresentada por Donald Trump já foi aceita pelo lado ucraniano e prevê uma pausa de 30 dias nos combates, com a possibilidade de mais trinta dias de prorrogação.

“Concordamos com as propostas de cessar as hostilidades”, disse Putin em entrevista a jornalistas no Kremlin. Apesar de reconhecer a necessidade de cessar-fogo, ainda existem dúvidas do acerto total da Rússia ao acordo, com algumas autoridades do país negando que ele possa ser concretizado.



Putin argumentou, porém, que o acordo deve ser baseado em pontos que possam levar à paz a longo prazo. “Mas partimos do fato de que esse cessar-fogo deve ocorrer de tal forma que levaria a uma paz de longo prazo e eliminaria as causas originais dessa crise.”



Apesar da proximidade e dos elogios ao presidente norte-americano, Putin demonstrou preocupação sobre a proposta e disse que pretende telefonar ao homólogo da América do Norte para acertar condições para pausar a guerra. O líder russo questiona o que a Ucrânia pretende com a pausa no conflito, alegando que o lado ucraniano poderia usar os 30 dias de paz para se reorganizar.