Político do Novo é alvo da PF por suposta ligação com o PCC

Político do Novo é alvo da PF por suposta ligação com PCC / Crédito: Agência Brasil

O ex-candidato à prefeitura de Guarujá (SP), Cláudio Fernando Aguiar, filiado ao partido Novo, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) por suposta ligação com integrante do grupo criminoso “Primeiro Comando da Capital” (PCC).

O político foi candidato a prefeito na eleição de 2024. Cláudio também já foi candidato ao governo de São Paulo pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), e a deputado estadual, em 2022, pelo Partido Liberal de Jair Bolsonaro.



Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o político foi alvo da operação pela sua relação com Bruno Calixta, conhecido como Boy, integrante da organização criminosa e o principal alvo das investigações junto com Gabriel Martinez Souza, o Fant.



Gabriel foi preso na Europa pelas forças de segurança portuguesas por meio de uma cooperação jurídica internacional. De acordo com as investigações da PF, Cláudio tem vínculo próximo com o integrante do PCC, tendo inclusive recebido apoio na campanha à Prefeitura ano passado.

Segundo as conversas entre os dois, apreendidas pela Polícia, ambos se tratam como irmãos. Em uma das conversas à qual os investigadores tiveram acesso, Cláudio e Bruno organizaram a entrega de ovos de Páscoa em uma comunidade carente da cidade.

Em outra conversa apreendida pela Polícia Federal, Cláudio afirma a Bruno ser 50 vezes “mais bandido” do que um suspeito de roubar um carro.



“Brunão, a gente tem que manter ele bem longe, ele não vê a gente como parceiro não, pô! Ele vê a gente como trouxa, porque ele pensa que eu sou boy, que eu nasci na praia… Mal sabe ele que a gente é mais bandido que ele 50 vezes”, disse Cláudio a Bruno. “Possivelmente, em virtude de, à época, ainda não poder realizar ostensivamente campanha eleitoral, Cláudio e Bruno utilizam da Fundação Virgínia Ferraz, em que Cláudio é presidente, para uma ato político velado. Vale lembrar que tal Fundação leva o nome da falecida esposa de Cláudio, a qual foi vítima de um suposto latrocínio no Guarujá/SP no ano de 2020”, disse a PF ao pedir à justiça o mandado de busca contra o suspeito.

Ainda segundo as investigações, os dois viajaram juntos para Brasília com objetivo de visitar órgãos públicos.



“Todo o vínculo de Cláudio com Boy, este claramente ligado ao tráfico internacional de drogas e suposto integrante da facção criminosa PCC, traz à baila a possível ligação do candidato com a facção, demonstrando a inserção do crime organizado na política e órgãos públicos da baixada santista”, diz a PF.

Para os investigadores, o material apreendido indica fortes suspeitas sobre a ligação entre Cláudio e o grupo criminoso. “Assim, entende-se que neste momento investigativo, não há outra medida que possa elucidar o verdadeiro vínculo do político com a organização criminosa, que não seja por medida de busca e apreensão domiciliar e demais locais a ele vinculados, a fim de obter elementos que permitam revelar a verdade real”, disse à PF segundo informações publicadas pelo Metrópoles.

Questionando, o Novo disse que “repudia veementemente qualquer desvio de conduta, prática irregular ou falta de transparência por parte de seus filiados, reafirmando seu compromisso intransigente com a ética, a integridade e as normas internas de compliance”.



A legenda prometeu abrir um processo administrativo para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

Quem é Cláudio Fernando

Claudio, de 44 anos, é CEO do Sistema ISTV, uma emissora de televisão localizada no Guarujá. Com formação em administração e pós-graduação em economia, ele atua no setor de comunicação.

Em 2024, disputou a eleição para a prefeitura da cidade pelo Partido Novo, mas obteve apenas 5.342 votos, cerca de 3% do total, e foi eliminado no primeiro turno. Durante o pleito, compartilhou uma imagem em frente à cabine de votação.